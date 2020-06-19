وجاء تصريح كليجدار أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيها أيضا إن "التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية تراجع إلى حوالي 30 أو 35%، وهذا أمر مهم للغاية".

وأرى أن حزب أردوغان يمكن أن يشهد انشقاقات كبيرة، مشيرا إلى استياء متصاعد لدى مجموعة كانت تدعم حزب العدالة والتنمية لغياب بديل،.

وتابع كليجدار أوغلو: "لذا أعتقد أن الحزب سيشهد موجة كبيرة من الانشقاقات وأن السياسة في البلاد سيعاد تشكيلها".

وقبل تصريح زعيم المعارضة التركية، شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم انشقاق عدد من قادته البارزين، الذين حكموا تركيا مع رفيقهم أردوغان قبل أن ينفضوا عنه.

ومن أبرز هؤلاء، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي شكّل حزبا جديدا سمّاه "المستقبل"، الذي أبدى استعداده لإطلاق تحالف مع أحزاب المعارضة من أجل تقديم رؤية جديد لتركيا يفتقدها الحزب الحاكم حاليا.

وانشق أيضا عن حزب أردوغان، وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، الذي أطلق قبل أشهر حزب "الديمقراطية والتقدم"، وتعهد باستعادة الديمقراطية في تركيا، التي رأى أنها تراجعت في ظل حكم أردوغان.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعا واضحا في شعبية حزب العدالة والتنمية، مما جعل قياداته تخطط للدفع مع حلفائهم القوميين لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤثر على قانون الانتخابات.

وهذا يمكن أن تقف حجر عثرة أمام مشاركة أحزاب المعارضة الجديدة في أي انتخابات مبكرة.