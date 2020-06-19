وفي يلي آخر الأخبار وأحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا من العالم ليوم الجمعة:

- المكسيك سجلت زيادة قياسية أخرى ليوم واحد في حالات الإصابة المؤكدة، مع 5662 إصابة، بينما تم الإبلاغ عن 667 حالة وفاة أخرى الخميس.

- رصدت روسيا 7972 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 569063 منذ بداية الأزمة.

- الهند تسجل 13 ألفا و586 إصابة، وهو أعلى عدد إصابات تسجله في يوم واحد حتى الآن، ليرتفع عدد المصابين إلى 38 ألفا و532 شخصا، في حين سجلت البلاد 366 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 12 ألفا و573 شخصا.

- سجلت الولايات المتحدة 687 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، ولا تزل تتصدر دول العالم في عدد الإصابات الذي وصل إلى مليونين و263 ألفا و651 شحصا، في حين بلغ عدد الوفيات 120 ألفا و688 حالة.

- قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، منها 25 حالة بالعاصمة بكين.

- وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 815 إصابة.

- رفعت اليابان كل القيود التي كانت قد فرضتها على السفر الداخلي في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا، وحث رئيس الوزراء شينزو آبي الناس على الخروج لمشاهدة الطبيعة أو حضور الحفلات الموسيقية.