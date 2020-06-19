ويعني هذا رصد ارتفاع طفيف بأعداد الحالات، بالمقارنة مع 28 إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 21 في بكين.

وتقيد السلطات المحلية حركة الناس في العاصمة، وتكثف من الإجراءات الاحترازية الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة تناقل للعدوى.

وسجلت السلطات الصحية أيضا 5 حالات جديدة حاملة للمرض من دون ظهور أعراض، مقارنة مع 8 حالات في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.