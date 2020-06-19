وأوضح سكوت موريسون أن حجم وطبيعة الهجوم الإلكتروني يشيران إلى أن وراءه جهة مدعومة من "دولة ما"، وفق ما نقلت "رويترز"، لكنه لم يحدد هوية تلك الدولة المفترضة.

وأضاف رئيس الوزراء، في إفادة صحفية في كانبيرا، إن الهجمات استهدفت الحكومة بكافة مستوياتها وتنظيمات سياسية وشركات تقديم الخدمات الأساسية، وجهات تعمل في البنية التحتية.

وقال "نعلم أنه هجوم متطور تنفذه جهة مدعومة من دولة نظرا لنطاق الاستهداف وطبيعته".

وكشف رئيس وزراء أستراليا أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور فيما لم يعلن عن خسائر الهجوم وآثاره.