وتشهد البرازيل أسوأ تفش في العالم لجائحة كورونا بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ الآن 978142 حالة، والوفيات 47748 بارتفاع 1238 حالة وفاة عن أمس الأربعاء.

ويتوقع العديد من خبراء الصحة وصول الوباء إلى ذروته في البرازيل في أغسطس، بعد أن انتشر من المدن الكبرى حيث ظهر لأول مرة في المناطق الداخلية من البلاد.

وقبل أيام أثار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجدل، وذلك بعدما طلب من مواطنيه تصوير المستشفيات للتحقق من امتلائها.

وقال بولسونارو عبر فيسبوك "سيكون ذهابكم إلى المستشفيات القريبة منكم أمرا جيدا، وعليكم أن تجدوا وسيلة لتصويرها بالفيديو".

وأضاف أن "كثيرين يفعلون ذلك أصلا لكننا بحاجة للمزيد لمعرفة ما إذا كانت الأسرّة مشغولة أو خالية"، قبل أن يوضح أن تسجيلات الفيديو التي وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي "سيتم تصفيتها" ثم تحليلها من قبل الشرطة أو أجهزة الاستخبارات.

وأكد الرئيس البرازيلي "حسب معلوماتي، وقد أكون مخطئا، لم يمت أي شخص عمليا بسبب نقص في أجهزة التنفس أو في أسرة العناية المركزة"، حسبما نقلت "فرانس برس".