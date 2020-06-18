وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير لوكالة فرانس برس: "بحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة"، مشيرا إلى أن العديد من القتلى أعمارهم دون الـ18.

وأصيب ستة أشخاص في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق البلاد.

وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة.

ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين، هذا الشهر، استهدفا مسجدين في العاصمة كابل.

فالجمعة الماضية، أسفر اعتداء على مسجد في كابل، أثناء صلاة الجمعة، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقبلها بأسبوع، أسفر انفجار في مسجد عند أطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابل عن مقتل شخصين، أحدهما إمام معروف.

وجاءت هذه التطورات الدامية فيما تستعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام، تأخرت كثيرا، ترمي لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة عقدين في البلد الفقير.