وقال ستولنبرغ، وفي مؤتمر صحافي عبر الفيديو عشية اجتماع لوزراء دفاع دول "الناتو"، "نستعد لموجة ثانية ممكنة من فيروس كورونا المستجد".

وأوضح الأمين العام للحلف أن خطة تنفيذية ستطرح على وزراء الدفاع، يوم الأربعاء، تؤكد تخزين معدات وقائية فردية وغيرها من اللوازم لتمكين الحلف من توزيعها بسرعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

فضلا عن ذلك، سيتم إنشاء صندوق خاص بملايين الدولارات لشراء لوازم طبية وتسديد نفقات تنقل الأطباء والمرضى، إذا دعت الحاجة.

وأضاف ستولتنبرغ أن هذه التدابير "ستسمح لنا بالاستجابة سريعا لموجة ثانية ممكنة للجائحة، من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المكان المناسب في الوقت المناسب".

وساعدت القوات المسلّحة التابعة للدول الأعضاء في الحلف، الأجهزة الصحية في التصدي لتفشي الجائحة ومعالجة المرضى في مستشفيات ميدانية أقامتها لمؤازرة قطاع الاستشفاء.

ونسّق الحلف أكثر من 350 عملية نقل جوي للتجهيزات والمرضى إلى مستشفيات في دول أخرى.