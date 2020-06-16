وقالت النائبة المسلمة وهي من أصول صومالية، في بيان، "ما من كلمة بوسعها أن تصف ما كان يعنيه بالنسبة لي ولكل من عرفوه".

وكتبت إلهان عمر، في تغريدة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، باللغة العربية، ثم أضافت "بكثير من الحزن والألم أقول وداعا لوالدي، نور عمر محمد".

وطلبت المشرعة الأميركية احترام خصوصيتها في هذه الظروف، موضحة أن والدها توفي الاثنين، لكنها لم تشر إلى عمره أو سجله الطبي.

وانتخبت إلهان عمر في مجلس النواب في سنة 2018، وكانت واحدة من أول مسلمتين تنالان عضوية الكونغرس الأميركي.

وبحسب موقع "سي إن بي سي نيوز" فإن عضوين آخرين في الكونغرس على الأقل فقدا أفرادا من العائلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، إذ تجاوز عدد الإصابات المؤكدة مليونين و182 ألفا، توفي أكثر من 118 ألفا منهم حتى يوم الثلاثاء.