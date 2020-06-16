وأفاد الجيش الأميركي في بيان أنه "تم تحديد موقع طيار (المقاتلة) من طراز (إف 15سي إيغل) من الجناح المقاتل الـ48 وتم تأكيد وفاته".

وأضاف "لن يُعلن اسم الطيار قبل إبلاغ أقربائه".

وكان حرس الحدود البريطاني حدّد في وقت سابق، الاثنين، موقع حطام الطائرة وأجرى عمليات بحث للعثور على الطيار.

وتحطّمت الطائرة حوالي الساعة 09:40 (08:40 توقيت غرينيتش)، وفق الجيش الأميركي.

وجاء في بيان أول "لحظة الحادث، كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريب روتينية مع طيار على متنها"، مشيراً إلى أن سبب التحطم لم يعرف "في هذه المرحلة".

والطائرة من طراز "إف-15سي إيغل" تتمركز في قاعدة "راف ليكنهيث" قرب بلدة ميلدنهول في شرق إنجلترا.

ويذكر أن القاعدة تستضيف الجناح المقاتل الـ48 في سلاح الجو الأميركي، الذي يجري عملياته منها منذ العام 1960 ويضم أكثر من 4500 عنصر.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن موقع لتعقّب حركة الملاحة الجوية بأن الطائرة حلّقت حول المنطقة بشكل دائري قبل اختفائها.

وبدأ سلاح الجو الأميركي استخدام المقاتلة ذات المقعد الواحد المصنّعة من قبل شركة "بوينغ" عام 1979، بحسب مجموعة "جينز" للدراسات الأمنية والدفاعية.

ويتم حاليا استخدام 211 من 409 طائرات تم إنتاجها من الطراز ذاته.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني، مارتن تيموورث، إنه كان لدى الطائرة "سجل استثنائي لجهة السلامة".

يذكر أن مقاتلة أميركية من طراز "إف-18" تحطّمت قرب بلدة إيلي شرقي إنجلترا في أكتوبر 2015، ما أسفر عن مصرع الطيار بعد إقلاعها من "راف ليكنهيث".

وفي الشهر نفسه من العام السابق، تحطّمت طائرة "إف-15" في حقل، لكن الطيار تمكن من النجاة بنفسه.

وفي يناير من العام ذاته، قضى أربعة طيارين عندما تحطّمت مروحية أميركية أثناء قيامها بتدريبات.