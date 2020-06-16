وانخفضت أيضا حالات الإصابة الجديدة بصورة طفيفة إلى 303، الاثنين، من 338 الأحد.

وأفادت الوكالة بأن مجمل الوفيات منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير يبلغ حاليا 34371، في رابع أعلى معدل عالمي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 237290، في المرتبة السابعة عالميا.

وانخفض عدد الأشخاص المسجلين كحاملين للمرض إلى 25909 من 26274 في اليوم السابق.

ويوجد 207 أشخاص في الرعاية المركزة، الاثنين، انخفاضا من 209 الأحد، في استمرار لانخفاض متواصل منذ فترة طويلة.

وذكرت الوكالة أن عدد من خضعوا لفحوص كورونا بلغ 2.864 مليون شخص حتى الاثنين مقابل 2.847 الأحد، وذلك من بين سكان إيطاليا البالغ عددهم زهاء 60 مليون نسمة.