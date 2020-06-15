وقال فيران لتلفزيون "إل سي آي": "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص".

وسجلت فرنسا الأحد 9 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407، وكان هذا خامس يوم تقل فيه أعداد الوفيات عن 30.

والأحد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيسرع خروج فرنسا من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب الفيروس، وأن المطاعم والمقاهي في باريس سيسمح لها باستئناف العمل بشكل كامل اعتبارا من الاثنين، وهو اليوم ذاته الذي ترفع فيه فرنسا القيود عن حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال فيران، ردا على سؤال عما إذا كان يخشى موجة جديدة من انتشار الفيروس بعد أنباء عن رصد بؤرة تفش جديدة تتركز حول سوق للجملة بالصين، إنه "ليس قلقا لكنه يتوخى الحذر".