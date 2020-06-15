وقالت وزارة الصحة الهندية إن هذا العدد يرفع الإصابات الإجمالية في البلاد إلى نحو 332 ألف حالة، كما تم تسجيل 325 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9520.

أما إجمالي عدد حالات التعافي فقد بلغ 169798.

وتعقد الحكومة الهندية اجتماعات مكثفة لمواجهة تفشي الفيروس بالعاصمة نيودلهي، التي أضحت تسجل أكثر من ألفي إصابة يوميا، وذلك عقب توقعات حكومتها المحلية بأن تصل الإصابات بالفيروس فيها بحلول نهاية يوليو إلى 550 ألفا.

وأقرت الحكومة الهندية زيادة أعداد الفحوص في المدينة، علاوة على تجهيز أكثر من 20 ألف سرير لمواجهة الضغط الكبير على المستشفيات، من خلال تحويل 40 فندق و500 عربة قطار ركاب إلى مراكز مؤقته لاستقبال المرضى.

وكانت الحكومة المحلية في نيودلهي قد أكدت في وقت سابق، أنه في حالة الوصول إلى أكثر من نصف مليون إصابة يتطلب توفير 80 ألف سرير.