وأظهرت بيانات الوزارة التركية أن العدد اليومي للحالات كان أقل من 1000 حالة منذ أواخر مايو حتى يوم الجمعة الماضي، لكنه كان 786 في الثاني من الشهر الجاري.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 15 شخصا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4807 حالات.

ووصل إجمالي عدد المرضى بمرض كوفيد-19 في تركيا إلى 178239 حالة.