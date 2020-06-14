وفي حين سجلت الصين أعلى عدد من الإصابات منذ أبريل الماضي، تراجع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، لكن دولا في أميركا اللاتنية لا تزال تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي ما يلي آخر التطورات المتعلقلة بفيروس كورونا في العالم لهذا اليوم:

- سجلت الصين 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

- أحصت الولايات المتحدة 734 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 115 ألفا و347 حالة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز".

- وزارة الصحة المكسيكية أعلنت تسجيل 3 آلاف و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 142 ألف إصابة، و16 ألفا و872 حالة وفاة.

- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 247 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 186 ألفا و269 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات 8 آلاف و787 حالة.

- أعلن رئيس بلدية ساو باولو في البرازيل برونو كوفاس الذي يعاني مرض السرطان منذ العام الماضي، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أنه سيبقى على رأس أكبر مدينة في البلاد.