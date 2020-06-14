وكتب كوفاس على "إنستغرام"، أن الاختبار الطبي الذي أجراه أظهر إصابته بالفيروس، وقال: "أنا بخير. لا توجد أعراض".

وفي مقطع فيديو نشر على المنصة ذاتها، كشف المسؤول المحلي، رئيس أكبر مدينة في البرازيل، أنه تلقى هذه النتيجة إثر إجرائه فحصا روتينيا.

وأضاف صاحب الـ40 عاما: "توصية طبيبي، بما أنني لا أعاني أعراضا، هي البقاء في المنزل. ليست هناك حاجة لترك منصبي، سأواصل عقد اجتماعات عبر الإنترنت".

وفي بداية الوباء، وضع كوفاس سريرا في مكتبه بمقر البلدية ليكون موجودا على مدار 24 ساعة، وحتى يتمكن من التعامل مع الأزمة الصحية التي تؤثر على سكان المدينة البالغ عددهم 12.2 مليون شخص.

والبرازيل واحدة من أكثر بلاد العالم تضررا من وباء "كوفيد 19"، ووفق آخر إحصاء رسمي بلغ عدد المصابين أكثر من 850 ألفا، مع 42720 وفاة.