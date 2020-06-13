وأورد المصدر، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سيزوران تركيا، بينما تهدد الخلافات في كل من ليبيا وسوريا التحالف القائم بين أنقرة وموسكو.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن الوفد سيناقش التنسيق مع أنقرة بشأن القضايا الإقليمية، في إشارة إلى ملفي سوريا وليبيا.

وتأتي الزيارة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد أجرى اتصالا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاشر من يونيو الجاري.

وناقش بوتن وأردوغان الوضع في ليبيا، فضلا عن وقف إطلاق النار الهش، في منطقة شمال غربي سوريا المحاذية للحدود مع تركيا.

وتقدم تركيا دعما عسكريا متواصلا لميليشيات موالية لحكومة فايز السراج في طرابلس، في تحد للقرارات الدولية التي تحضر إمداد البلد المغاربي بالسلاح.

فضلا عن ذلك، نقلت تركيا آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، في مسعى إلى ترجيح كفة الميليشيات، وسط مخاوف متزايدة من حضور المتشددين في سواحل المتوسط القريبة من الدول الأوروبية.