وقالت المصادر إن المندوب الإيراني في المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال ذكر أن طهران طلبت مساعدة من "مكتب التحقيقات والتحليلات" الفرنسي لسلامة الطيران المدني لتحميل وقراءة البيانات الخاصة بجهاز تسجيل الرحلة.

ونفت الهيئة الفرنسية ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" أن تكون تلقت طلبا في هذا الشأن، لكنها أكدت أنها "مستعدة للنظر في أي طلب" تتقدم به طهران.

وكانت إيران اعترفت بأنها أسقطت بالخطأ طائرة كانت متوجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف في الثامن من يناير، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا.

وكانت وسائل الدفاع الجوي الإيرانية حينذاك في حالة تأهب تحسبا لرد أميركي على ضربات وجهتها طهران في وقت سابق إلى القوات الأميركية المتمركزة في العراق، وكانت بحد ذاتها ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

ويتوقع أن يتضمن الصندوقان الأسودان معلومات عن اللحظات الأخيرة لرحلة الطائرة قبل إصابتها بصاروخ أرض-جو وتحطمها بعيد إقلاعها من مطار طهران.

وكانت كندا دعت مرارا إيران التي لا تملك قدرات تقنية تسمح لها باستخراج بيانات الرحلة، إلى تسليم الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.

جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية كانت قد أشارت في مطلع يونيو لاستعداد طهران للقيام بذلك، لكنها حذرت من أن الصندوقين المتضررين بشدة قد لا يسمحا بتحقيق تقدم في التحقيق.