جاءت انتقادات جونسون عبر تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها إن "من السخيف والمخزي أن يتعرض هذا التذكار الوطني للهجوم في احتجاجات يشوبها العنف".

وأضاف جونسون في تغريداته تعليقا على كتابة بعض المحتجين عبارة "كان عنصريا" على تمثال تشرتشل: "نعم، كان يعبّر في بعض الأحيان عن آراء غير مقبولة لدينا اليوم، لكنه كان بطلا ويستحق تماما هذا النصب التذكاري."

وأشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أن "تمثال وينستون تشرشل في ساحة البرلمان تذكير دائم بإنجازاته في إنقاذ هذه البلاد وكل أوروبا من طغيان فاشي وعنصري".

ويلقي المتظاهرون على تشرشل باللوم في سياسات أدت إلى وفاة الملايين أثناء المجاعة في ولاية البنغال الهندية في 1943.

ولفت جونسون إلى أنه: "لا يمكننا الآن أن نحاول تعديل ماضينا أو إخضاعه لمقص الرقابة، لا يمكننا أن نتظاهر بأن لدينا تاريخا مختلفا". داعيا إلى تجنب الاحتجاجات المزمعة في عطلة نهاية الأسبوع.

وعززت الشرطة تدابير الحماية في محيط تماثيل لشخصيات معروفة في أنحاء لندن قبل موجة جديدة من التظاهرات والمسيرات نهاية هذا الأسبوع.

وكان قد تعرض تمثال ونستون تشرشل أمام البرلمان للتخريب في نهاية الأسبوع الماضي في التظاهرات التي رفعت شعار "حياة السود مهمة، في أعقاب وفاة جورج فلويد الأميركي من أصول إفريقية، خلال توقيف الشرطة له في مينيسوتا في 25 مايو الماضي.