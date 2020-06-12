وذكر بيان لوزارة الداخلية "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاهصوري أثناء صلاة الجمعة"، مضيفا أن إمام المسجد الواقع في غرب كابل من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتصاعد العنف، في الأسابيع الأخيرة، في أفغانستان، حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظم الهجمات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، هاجم انتحاري من داعش مسجدا في كابل فقتل الإمام، وأصاب ثمانية آخرين.

كما ألقت الولايات المتحدة اللوم على تنظيم داعش في هجوم مروع، الشهر الماضي، على مستشفى للولادة في العاصمة، أدى إلى مقتل 24 شخصا، من بينهم رضيعان والعديد من الأمهات الجدد.

وكان مبعوث واشنطن للسلام زلماي خليل زاد في المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لإنعاش اتفاق سلام أميركي مع طالبان والذي من المتوقع أن يجند الجماعة المتمردة في المعركة ضد داعش.