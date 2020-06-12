وهوت الأسهم العالمية عند الإغلاق الخميس وسط مخاوف من عودة انتشار الوباء، علما أن المرة السابقة التي هبط فيها مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" و"داو جونز" بهذا القدر في يوم واحد كانت في مارس، عندما بدأت حالات الكورونا بالولايات المتحدة في الزيادة.

ويعكس الارتفاع الأخير في عدد الحالات في ما يقرب من عشر ولايات، في جانب منه، زيادة في الفحوص والاختبارات، لكن كثيرا من تلك الولايات تشهد أيضا ارتفاعا في أعداد المصابين بالمستشفيات التي بدأ بعضها يواجه أزمة في الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة.

وسجلت تكساس زيادة قياسية في أعداد المصابين داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي، وقال رئيس بلدية هيوستون إن المدينة على استعداد لتحويل ملعب كرة القدم بها إلى مستشفى ميداني إن استدعى الأمر، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفي نورث كارولاينا، لم يعد متاحا سوى 13 في المئة فقط من أسرّة الرعاية المركزة في الولاية نظرا لحالات الإصابة الحادة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وشهدت أريزونا عددا قياسيا من مرضى الكورونا داخل المستشفيات، إذ بلغ العدد 1291 حالة.

وطلب مدير الصحة بالولاية من المستشفيات هذا الأسبوع تفعيل خطط الطوارئ وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل وحدات الرعاية المركزة.

ويشير موقع الولاية على الإنترنت إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الأسرّة في وحدات الرعاية المركزة بالولاية مشغولة.

ويخشى خبراء قطاع الصحة حدوث زيادة جديدة في الإصابات بسبب الاحتجاجات على التمييز العنصري وعنف الشرطة التي تعم البلاد منذ أسبوعين ويتجمع فيها أعداد كبيرة.

وسجلت كل من أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو زيادات في الإصابات الجديدة بنسبة 40 في المئة أو أكثر خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لتحليل أجرته "رويترز".

كذلك ارتفعت الحالات الجديدة في فلوريدا وآركنسو وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا بأكثر من 30 في المئة في الأسبوع المنصرم.

وتعليقا على هذه الأرقام، قال الدكتور أنتوني فاوتشي مدير إدارة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة لشبكة "سي.بي.سي" الإخبارية الكندية إن ارتفاع أعداد الحالات حتمي مع رفع القيود.