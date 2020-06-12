واعتبر الوزير الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية الرسمية أن "الآمال بتحسن العلاقات (بين البلدين) التي كانت مرتفعة جدا ومحط أنظار العالم بأسره قبل عامين، تحوّلت الآن إلى إحباط يتّسم بتدهور متسارع".

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن العلاقات بين الطرفين دخلت إلى "حالة من اليأس"، معتبرا أن الولايات المتحدة تبدي "إصرارا شيطانيا على تعميق التوترات" القائمة.

وأشار ري سون غوون إلى أن الاستمرار في الاتصالات بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأميركي لم تؤد إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وشدد على أن سياسات الولايات المتحدة تظهر أنها لا تزال تمثل "خطرا طويل الأمد" بالنسبة إلى كوريا الشمالية، مضيفا: "سنبني قوة أكثر ثقة لمواجهة التهديدات العسكرية الأميركية".

وبدأت كوريا الشمالية والولايات المتحدة عام 2018 مفاوضات مباشرة بشأن تسوية التوتر في شبه الجزيرة الكورية أسفرت عن تغير كبير في نبرة تصريحات كل من ترامب وكيم جونغ أون، اللذان أجريا 3 لقاءات ثنائية في حدث غير مسبوق في تاريخ البلدين.

لكن العلاقات بين الطرفين شهدت لاحقا توترات جديدة مع عدم تسجيل أي تقدم في العملية التفاوضية التي تم وقفها أواخر 2019.