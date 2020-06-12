وجاء رد الفعل من جانب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بعد ساعات من إصدار الأمر، الذي قد يؤدي إلى الحجز على أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وقال بلوك في تصريحات نشرت على "تويتر": "منزعجون للغاية من إجراءات الولايات المتحدة"، مضيفا أن "هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل وستستمر في ذلك. المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لمواجهة الإفلات من العقاب ودعم سيادة القانون الدولي".

ترحيب إسرائيلي

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بقرار الولايات المتحدة السماح بفرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يأمر بفتح تحقيق حول جنود أميركيين.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي: "إن هذه المحكمة مُسيَّسة وشغلها الشاغل هو ملاحقة إسرائيل والولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان. ولكنها تغض الطرف عن قتلة حقوق الإنسان الأسوأ في العالم بما في ذلك النظام الإرهابي في إيران".

ووفقا له، فإنّ "المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن اليهود الذين يعيشون في وطنهم التاريخي يمثّلون جريمة حرب. هذا سخيف"، مضيفا "عار عليهم".

من جانبه، اتهم وزير العدل الأميركي، ويليام بار، روسيا بـ"استخدام" المحكمة الجنائية الدولية التي أجازت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها.

وقال بار في واشنطن: "نشعر بالقلق لأنّ قوى (دولية) تستخدم أيضاً المحكمة الجنائية الدولية، خدمةً لمصالحها الخاصة".

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت اوبراين، أن هذا "الاستخدام" يهدف بشكل خاص إلى "التشجيع" على إطلاق تحقيقات قضائية دولية بحق عسكريين أميركيين في أفغانستان، في ملف قضائي أثار غضب الولايات المتحدة.