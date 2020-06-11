وقالت المديرة الإقليمية لـمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن عشر دول تتصدر الوباء في القارة السمراء، حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة.

وسُجلت في إفريقيا حتى الآن 5 آلاف حالة وفاة، بينما سجلت جنوب إفريقيا ربع الإصابات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت مويتي: "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة. أحد التحديات الرئيسية في إفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات فحص كورونا".