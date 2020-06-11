وكان ترامب كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "حاكم ولاية واشنطن اليساري الراديكالي جاي إنسلي، وعمدة مدينة سياتل، يسخران ويلهوان بمستوى لا مثيل له في تاريخ بلادنا العظيمة".

وتابع ترامب: "استعيدوا المدينة الآن، فإن لم تفعلوا فأسفعل أنا. هذه ليست لعبة. هؤلاء الفوضويون يجب أن يتوقفوا فورا. تحركوا بسرعة".

وكان يشير ترامب في حديثه إلى سماح حاكم الولاية وعمدة سياتل للمحتجين بإنشاء منطقة وصفوها بـ"المستقلة"، على خلفية المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن ذي الأصل الإفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وكتب عن مدخل هذه المنطقة: "أنتم تغادرون الآن أراضي الولايات المتحدة"، في إشارة اعتبرها ترامب على ما يبدو "محاولة انفصالية" عن البلاد.

لكن كلام ترامب لم يعجب حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، إذ غرّد بعد ساعة قائلا: "هذا الرجل العاجز عن الحكم يجب أن يبقى بعيدا عن شأن ولاية واشنطن".

وفي التوقيت ذاته تقريبا، أي بعد ساعة من تغريدة ترامب، كتبت عمدة مدينة سياتل على "تويتر": "اجعلنا آمنين وعد إلى مخبأك".

ويبدو أن سماح المسؤولين الأميركيين للمحتجين للقيام بهذا العمل يأتي من باب تنفيس الغضب المتعاظم في الولاية، إثر مقتل فلويد.

وأعاد هذا الحادث فتح ملفي العنف الذي تمارسه الشرطة الأميركية ضد السود، والعنصرية في المجتمع بشكل عام.