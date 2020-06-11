لا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات فيها حاجز المليونين، في حين تواصلت دول أميركا اللاتينية تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات.
وفيما يلي أحدث المستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم ليوم الخميس:
- سجلت الهند 9 آلاف و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 286 ألفا و579 إصابة، كما سجلت 357 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8102 حالة.
- أعلنت تايلاند عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58 شخصا.
- بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونين في الولايات المتحدة، وأدى مرض "كوفيد 19" إلى وفاة 112 ألفا و900 شخص.
- سجلت ألمانيا 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المصابين 185 ألفا و416 إصابة، في حين أعلنت السلطات عن 26 وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 8 آلاف و755 وفاة.
- رصدت الصين 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، كما سجلت 4 حالات جديدة بلا أعراض، وبلغ عدد الإصابات في الصين 83 ألفا و57 شخصا، بينما ظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و634 حالة.
- تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أميركا اللاتينية 70 ألفا، بينما سجلت المكسيك رقما قياسيا مرتفعا للإصابات اليومية المؤكدة.
-لا تزال البرازيل أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا مع اقتراب وفياتها من 40 ألفا، لتكون بذلك صاحبة ثالث أعلى معدل وفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
- سجلت المكسيك رقما قياسيا مرتفعا للإصابات المؤكدة الجديدة بلغ 4 آلاف و883 شخصا، فضلا عن 708 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 129 ألفا و184 شخصا، والوفيات 15 ألفا و357 حالة.