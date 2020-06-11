وفيما يلي أحدث المستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم ليوم الخميس:

- سجلت الهند 9 آلاف و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 286 ألفا و579 إصابة، كما سجلت 357 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8102 حالة.

- أعلنت تايلاند عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58 شخصا.

- بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونين في الولايات المتحدة، وأدى مرض "كوفيد 19" إلى وفاة 112 ألفا و900 شخص.

- سجلت ألمانيا 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المصابين 185 ألفا و416 إصابة، في حين أعلنت السلطات عن 26 وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 8 آلاف و755 وفاة.

- رصدت الصين 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، كما سجلت 4 حالات جديدة بلا أعراض، وبلغ عدد الإصابات في الصين 83 ألفا و57 شخصا، بينما ظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و634 حالة.

- تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أميركا اللاتينية 70 ألفا، بينما سجلت المكسيك رقما قياسيا مرتفعا للإصابات اليومية المؤكدة.

-لا تزال البرازيل أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا مع اقتراب وفياتها من 40 ألفا، لتكون بذلك صاحبة ثالث أعلى معدل وفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

- سجلت المكسيك رقما قياسيا مرتفعا للإصابات المؤكدة الجديدة بلغ 4 آلاف و883 شخصا، فضلا عن 708 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 129 ألفا و184 شخصا، والوفيات 15 ألفا و357 حالة.