وأضافت الشرطة السويدية في بيان مقتضب، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أحد قد أصيب في الواقعة. وأضافت في تحديث لبيانها أنها بدأت تحقيقا مبدئيا فيما يعتقد أنها عملية سطو.

وتشير إحصاءات سويدية رسمية أن البلاد سجلت عام 2018، 108حالات عنف، في حين كان عدد هذه الحالات 113 حالة، سقط خلالها عدد من الضحايا.

وفي عام 2018، استخدمت الأسلحة النارية في 43 حالة من أعمال العنف في السويد، أي أكثر بثلاث مرات مقارنة بالعام 2017، على الرغم من الانخفاض العام في عمليات العنف.