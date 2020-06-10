وأصبحت البرازيل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الإصابات في المكسيك والأرجنتين في ارتفاع يومي.

وفيما يلي آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم لهذا اليوم:

- الهند تواصل تسجيل أرقام مرتفعة، وآخرها 9985 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 276583، مقابل 279 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7745.

- سجلت البرازيل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1272 حالة وفاة، ليصل عدد الإصابات إلى 739 ألفا و503 حالات، وهوثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، والوفيات إلى 38 ألفا و406 أشخاص.

- كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 4199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و596 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 124 ألفا و301 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و649 شخصا.

- سجلت وزارة الصحة الأرجنتينية 1141 حالة جديدة، إضافة إلى 24 حالة وفاة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و761 شخصا، والوفيات إلى 717 حالة منذ بدء تفشي المرضفي أوائل مارس الماضي.

-الولايات المتحدة رصدت 819 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 111 ألفا و750 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

- أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البلاد لم تستوف شروط رفع القيود.

- أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تأمل بأن تضع في 10 يوليو حدا لحالة الطوارئ الصحيّة السارية في البلاد منذ نهاية مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على "تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة".

- قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و5 حالات دون أعراض.