وأضاف خان أنه شكل لجنة لضمان أن تعكس آثار المدينة تنوعها. وقال مكتب العمدة إن اللجنة ستراجع التماثيل والجداريات وفن الشارع وأسماء الشوارع والنصب التذكارية الأخرى وستنظر في أي إرث ينبغي الاحتفال به.

وقال خان "إنها حقيقة غير مريحة أن تدين أمتنا ومدينتنا بجزء كبير من ثروتها إلى دورها في تجارة الرقيق، وبينما ينعكس هذا في مجالنا العام، فإن مساهمة العديد من مجتمعاتنا في الحياة في عاصمتنا تم تجاهلها عن عمد".

الجدل حول من ينبغي إحياء ذكراه ثار مرة أخرى في بريطانيا بعد إسقاط النصب التذكاري لكولستون، تاجر الرقيق في القرن السابع عشر. تم جر تمثاله البرونز في بريستول، جنوب غرب إنجلترا، خلال احتجاجات داعمة للسود يوم الأحد وألقي به في ميناء المدينة.

ورحب العديد من سكان بريستول بإزالة التمثال، لكن الحكومة البريطانية وصفت العمل بأنه تخريبي وحثت الشرطة على محاكمة الجناة.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن تعرض الأشخاص "الملونين" في بريطانيا للتمييز كان "واقعا مرا"، ووعد بالتزام حكومته "بالقضاء على التحيز وبخلق الفرص".

لكنه قال إن أولئك الذين هاجموا الشرطة أو دنسوا الآثار العامة يجب أن يواجهوا "القوة الكاملة للقانون".

إسقاط نصب كولستون أعاد الروح لنشطاء جامعة أكسفورد الذين طالبوا بإزالة تمثال سيسيل رودس، الإمبريالي الفيكتوري في جنوب أفريقيا الذي صنع ثروة من المناجم وكُرم بمنحة رودس الجامعية.

كما خططت مجموعة "رودس يجب أن يسقط" للاحتجاج اليوم الثلاثاء على التمثال، وقالت لافتة في أكسفورد "رودس، أنت التالي."

وفي ادنبره بإسكتلندا، هناك دعوات لإزالة تمثال هنري دونداس، السياسي الذي عاش في القرن الثامن عشر، وأخر إلغاء بريطانيا للعبودية 15 عاما.

وقال آدم ماكفي، رئيس مجلس مدينة إدنبره "لن أشعر بالخسارة على الإطلاق إذا تمت إزالة تمثال دونداس واستبداله بتمثال آخر، أو تركه كقاعدة".

هناك بعض الشخصيات التاريخية لها إرث أكثر تعقيدا.

في احتجاجات نهاية الأسبوع في لندن، كتب متظاهرون "كان عنصريا" على تمثال ونستون تشرشل.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني في زمن الحرب الرجل الذي قاد البلاد إلى النصر على ألمانيا النازية. لكنه كان أيضًا مدافعا قويا عن الإمبراطورية البريطانية، وأعرب عن آراء عنصرية.

واقترح خان أن يبقى تمثال تشرشل متواجدا.

وقال لشبكة (بي بي سي) "لا يوجد أحد مثالي، سواء كان تشرشل، أو غاندي، أو مالكولم إكس. يجب على المدارس تعليم الأطفال الشخصيات التاريخية، والسلبيات التي كانت لديهم وكل شيء".