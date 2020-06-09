فقد سجلت الولايات المتحدة حتى الثلاثاء، مليونين و26 ألفا و597 إصابة، و113 ألفا و61 وفاة، في حين سجلت البرازيل 710 آلاف و887 إصابة، و37 ألفا و312 وفاة.

وفي يلي آخر تطورات فيروس كورونا من حول العالم:

- في آخر 24 ساعة، سجلت الهند 9987 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيلة بيوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 266598.

- روسيا تسجل 171 وفاة و8595 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 920 مصابا جديدا بفيروس كورونا.

- تبادل النيوزيلنديون العناق والقبلات وأقبلوا على المتاجر وخططوا للحفلات مع رفع كل القيود التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر.

- قلصت العاصمة الهندية، نيودلهي، من نطاق اختبارات فيروس كورونا المستجد، وحجزت أسرة مستشفياتها لسكانها فقط مع استمرار تزايد عدد الحالات المصابة في العاصمة الهندية.

- أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و21 حالة حاملة للمرض وبلا أعراض في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم الاثنين.

- سجلت كوريا الجنوبية 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 وحالة وفاة أخرى، ليصل المجموع الإجمالي الوطني إلى 11852 إصابة و274 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

- مددت العاصمة الإماراتية أبوظبي إجراءات الإغلاق على مستوى الإمارة أسبوعا آخر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بدءا من اليوم الثلاثاء.