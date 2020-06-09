وجاء ذلك بعد تهديد الشمال مراراً بقطع التواصل مع الجنوب، إذا لم توقف سيول إرسال ناشطين "منشورات معادية" عبر الحدود.

وقالت الوكالة إن بيونغيانغ "ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط بين السلطات الشمالية والجنوبية، الذي كان قائماً عبر مكتب الارتباط بينهما"، كما ستقطع قنوات اتصال أخرى، وذلك "اعتباراً من الساعة 12:00 من التاسع من يونيو 2020".

وسبق أن أرسل منشقون شماليون، من داخل كوريا جنوبية، بالونات تحمل مئات الآلاف من المنشورات، إلى الجانب الآخر من الحدود.

وحملت البالونات أيضا 50 كتيبا، و2000 ورقة من فئة دولار واحد.

وأطلقت كيم يو-جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تهديدات سابقة عقب ذلك الأمر، ووصفت المنشقين بـ "الحثالة" و"الكلاب الشاردة، والبالونات والمنشورات بـ "العمل الشرير"

وقالت إن "السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت باستمرار هذا الوضع".