وتوفي فلويد، الذي كان من أصول أفريقية، وهو مقيّد اليدين، في 25 مايو بعد أن استخدم ضابط شرطة من مينيابوليس ركبته لتثبيت عنق فلويد على الأرض لعدة دقائق.

وقد أثارت وفاته احتجاجات الدولية وأدت إلى فتح ملف معاملة الشرطة للأميركيين الأفارقة مرة أخرى.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، لقناة بانسيفو التلفزيونية المحلية، الأحد: "آمل أن تخرج الولايات المتحدة من الأزمة"، وقال أيضا إنه يتمنى لترامب "حظًا سعيدا".

وتحدث فوسيتش، وهو زعيم شعبوي ومتطرف قومي، أيضا عن إنهاء عقد لاعب كرة القدم الصربي، ألكسندر كاتاي، من نادي غالاكسي في لوس أنجلوس بعد سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من زوجته حثت فيها الشرطة على "قتل" المتظاهرين وأشارت إلى المتظاهرين بوصفهم "مواش مثيرة للاشمئزاز".

وتعليقا على ذلك قال فوسيتش إن قرار الفريق " يظهر المطاردة والفوضى القائمة ضد الرئيس ترامب".