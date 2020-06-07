ووفق حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز"، فقد وصل تعداد الوفيات من جرّاء وباء كورونا في الولايات المتحدة إلى 109.791 وفاة، لتقترب بذلك من 110 آلاف وفاة، أي نحو ربع الوفيات في العالم جراء الفيروس.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعد مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد عند الساعة 00.30 بتوقيت غرينتيش، أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة يقترب من مليوني إصابة بعد أن تخطّى 1.9 مليون، في حين أُعلن تعافي نحو 500 ألف شخص، حسبما نقلت "فرانس برس".

مخاوف صحية

وخففت كل الولايات الأميركية وبدرجات متفاوتة تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.

لكن عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليليا لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب وذلك احتجاجا على وفاة رجل أسود أعزل اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجل حاليا في مدن أميركية عدة.