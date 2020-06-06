وحسب موقع "وورلد ميترز إنفو"، فإن عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في العالم بلغ 6 ملايين و867 ألف و356، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 398 ألف و584.

أما حالات الشفاء في العالم فوصلت إلى 3 ملايين و362 ألف و908.

وفي ما يلي آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، السبت.

- ماليزيا تسجل 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا.

- قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة.

- روسيا تسجل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 وفاة.

- بولندا تعتزم تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى 16 يونيو.

- سجلت الهند رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 9887 حالة اليوم السبت، مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم في أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض.

- الفلبين تسجل سبع وفيات و714 إصابة جديدة بكورونا.

- مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا.