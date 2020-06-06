وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البرازيل إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكدة إلى 645771 حالة.

من جهة أخرى هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية إذا لم تكف عن أن تكون "منظمة سياسية متحيزة"، على حد وصفه.

وقال بولسونارو أيضا في تصريحات للصحفيين بثتها محطة (سي.إن.إن برازيل) إن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته.

ويؤيد بولسونارو استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد، رغم عدم وجود دليل علمي على كفاءته، بل وصدور تحذيرات من مشكلات قد يسببها.