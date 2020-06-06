وهددت وزارة النقل الأميركية، الأربعاء، بوقف كل رحلات الشركات الصينية إلى الولايات المتحدة، في رد على منع بكين رحلات شركات طيران أميركية كبرى إلى الصين.

لكن هيئة الطيران المدني الصينية سمحت، الخميس، لشركتي "دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" الأميركيتين بتشغيل رحلة واحدة إلى الصين أسبوعيا.

وأوضحت وزارة النقل الأميركية في إعلانها لتخفيف الحظر أنها لا تزال تعارض تصرفات الصين، مشيرة إلى أن هيئة الطيران المدني الصينية ستسمح للشركات الصينية بالإجمال بتشغيل ما يصل إلى أربعة رحلات للركاب في الأسبوع إلى الولايات المتحدة.

وقالت "بشكل عام نحن نشعر بالقلق إزاء إملاء الصين من جانب واحد لشروط سوق النقل الجوي للركاب بين الولايات المتحدة والصين دون احترام حقوق شركات الطيران الأميركية بموجب الاتفاق".

وأكدت الوزارة أن تصرفات الحكومة الصينية "أضرت بحقوق التشغيل لشركات الطيران الأميركية"، مضيفة أن الوضع لا يزال يستدعي عملها "لاستعادة التوازن في التنافسية وضمان فرص منصفة ومتكافئة بين شركات الطيران الأميركية والصينية".