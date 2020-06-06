وتأتي الخطوة قبل مظاهرات حاشدة مقررة يوم السبت للاحتجاج على العنصرية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة.

وامتد النقش العملاق على مربعين في شارع 16 بالعاصمة. وأخلت واشنطن دي.سي. الشارع حتى يتسنى للفنانين إكمال العمل.

وباستخدام دلاء من الطلاء الأصفر، مع فرش لتزيين حواف الحروف، قام عشرات الرجال والنساء من مختلف الأعراق والأعمار، بدهن الشارع. وتصبب الكثير منهم عرقا تحت شمس واشنطن الدافئة.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة موريل باوزر اليوم إن الجزء الواقع أمام البيت الأبيض من شارع 16 أصبح الآن رسميا "ساحة بلاك لايفز ماتر".

وهزت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود من منيابوليس توفي في 25 مايو بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض على رقبته، البلاد.

وبالإضافة إلى المظاهرات الضخمة والاشتباكات العنيفة مع الشرطة في أكبر المدن، اندلعت مئات المظاهرات العفوية في المدن الصغيرة والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.