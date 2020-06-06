وقال بيان صادر عن الوزارة أنه حكم على الصيني لياو ليويو البالغ 27 عاما بالسجن لمدة عام في سجن فدرالي بعد اعتقاله في ديسمبر عام 2019 داخل قاعدة كي وست الجوية التابعة للبحرية وبحوزته صور ومقاطع فيديو لأبنية ومنشآت و"معدات عسكرية حيوية" في القاعدة، وفق النائب العام في المنطقة الجنوبية في فلوريدا.

وفي قضية منفصلة، صدر حكم بالسجن لمدة عام و9 أشهر بحق الصيني تشانغ جيلون البالغ 25 عاما ومواطنه وانغ يوهاو البالغ 24 عاما لدخولهما أجزاء من القاعدة نفسها والتقاط صور داخلها بشكل غير قانوني، بما في ذلك منطقة سكنية لموظفي سلاح البحرية.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن خلفية الصينيين الثلاثة، كما لم يزعم تورطهم بنشاطات تجسسية، لكنه شدد على أن تصرفاتهم لم تكن تدل على أنهم سياح عاديون في المدينة التي تقع جنوب فلوريدا.

وقد تسلل لياو إلى جزء من القاعدة التي تمتد على مساحة واسعة بعد عبوره ممرا مائيا للالتفاف على السياج.

كما أن تشانغ ووانغ تجاهلا تحذيرات أحد الحراس للعودة بسيارتهما واستمرا في قيادتها باتجاه جزء من القاعدة والتقطا صورا قبل أن يتم اعتقالهما.