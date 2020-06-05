وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض "أقترح على بعض هؤلاء الحكام الذين يبالغون في الفخر... لا تغتروا. انجزوا المهمة. سيكون عملكم أفضل كثيرا في النهاية باستدعاء الحرس الوطني".

وأضاف قائلا "عليكم أن تسيطروا على الشوارع. ما كان ينبغي لكم أن تدعوا هذا يحدث".



وتأتي تصريحات ترامب للتأكيد على موقف أعلنه قبل أيام ودعا من خلاله إلى الصرامة في التعامل مع أحداث الشغب التي شابت بعض التجمعات.



كما وجه الرئيس الأميركي عدد من التغريدات إلى "الأناركيين"، أي الفوضويين، معتبرا أن الكثير من المتظاهرين يحاولون فقط القيام بأعمال شغب وتهديد الأمن العام.

واتهم أيضا "قادة الاحتجاجات بارتكابهم الإرهاب"، قائلا: "الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية.. سأحارب "من أجل إبقاء البلاد آمنة".

وتواصلت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، الرجل الأميركي من أصل أفريقي، في مدن أميركية عدة، بما فيها العاصمة واشنطن، على الرغم من فرض السلطات حظر للتجول في ساعات الليل.

وشارك المئات، الخميس، في مدينة مينيابوليس في مراسم تأبين فلويد، الذي توفي أثناء قيام الشرطة بتوقيفه في قضية أشعلت تظاهرات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

وقتل فلويد في 25 مايو الماضي، على يد ضابط في الشرطة ضغط بركبته على رقبته لمد 8 دقائق، في حادثت تم توثيقها بالصور وأثارت غضبا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ومن المتوقع أن يمثل 3 من بين 4 رجال من الشرطة الذين اعتقلوا فلويد قبل وفاته أمام المحكمة للمرة الأولى، حيث ستوجه لهم تهمة التواطؤ في قتله.

ولم تشهد الولايات المتحدة مثل هذه الموجة من الاضطرابات منذ اغتيال زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، عام 1968.