وفي ما يلي آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، الجمعة.

- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8030، مع شفاء 20 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 7215، مقابل ثبات الوفيات عند الرقم 208.

- سجلت روسيا 8726 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 449 ألفا و834 حالة، كما أعلنت السلطات عن وفاة 144 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528 شخصا.

- الهند سجلت حوالي 10 آلاف إصابة جديدة و273 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، وهو أعلى معدل تسجله منذ ظهور الوباء في أواخر يناير الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و26 ألفا و770 شخصا.

- أعلنت كوريا الجنوبية عن 39 حالة إصابة جديدة بالفيروس مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

- سجلت الصين 5 حالات إصابة مؤكدة جميعها لمواطنين صينيين قادمين من خارج البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 83 ألفا و27 شخصا، في حين توقف عدد الوفيات عند 4 آلاف و634 نسمة.

إعادة فتح مساجد

- عادت المساجد في الأردن لاستئناف إقامة صلاة الجمعة بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف الشهر، وذلك في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا. وتقام الصلاة وفق ضوابط وإجراءات صارمة.

- أعلن الأزهر في مصر إقامة صلاة الجمعة، على أن تقتصر فقط على حضور أئمة جامع الأزهر والعاملين فيه، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

- أقام مسلمون في العاصمة الإندونيسية أول صلاة ظهر جمعة جماعية حيث سمح للمساجد التي أغلقت تسعة أسابيع بسبب تفشي الفيروس التاجي بفتحها مجددًا كجزء من خططها لتخفيف القيود في مكانها.