ويأتي هذا التصريح بعد 3 أيام من تلميح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لأن غريمه مختبئ في إحدى المقار الدبلوماسية في العاصمة.

كما أشار الوزير إلى أن المعارض الآخر ليوبولدو لوبيز، موجود في مقر إقامة سفير إسبانيا.

وقال أرييزا: "لا يمكننا الدخول إلى مقر سفارة أي بلد كان، في هذه الحالة سفارتي إسبانيا أو فرنسا".

وأوضح وزير الخارجية أن الاعتقال بالقوة "أمر غير ممكن".

وغوايدو، الذي يعتبر رئيسا انتقاليا من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، أجرى زيارة مفاجئة إلى واشنطن، حيث حضر خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، ولقي حفاوة كبيرة في الكونغرس.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيسا للبلاد، جولة دولية إلى كولومبيا وعدد من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة.

وقد استقبله في البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعده بالقضاء على "طغيان" الرئيس الاشتراكي مادورو.