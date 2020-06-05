ومن الملاحظ أن دولة جنوب أفريقيا ظلت متصدرة من حيث عدد الإصابات بـفيروس كورونا، وتلتها مصر، فنيجيريا، ثم الجزائر، باعتبارها أكثر الدول، وتلتها كل من غانا والمغرب والكاميرون والسودان.

ويوضح الإنفوغرافيك المرفق عدد الإصابات في هذه البلدان الثمانية.

كما يوضح عدد الوفيات في ثماني دول، حيث لوحظ أن عدد الوفيات المسجلة في مصر هي الأعلى على مستوى القارة، وتلتها جنوب أفريقيا، ثم الجزائر فنيجيريا.

كما سجلت دول مثل السودان والمغرب والكاميرون والصومال زيادة في عدد الوفيات.

وبالمقارنة مع الأرقام في العالم، فقد بلغ عدد الإصابات في أفريقيا أكثر من 163 ألف إصابة مقابل أكثر من 6.5 مليون إصابة في العالم.

أما من حيث إجمالي الوفيات، فقد بلغ العدد في القارة السمراء 4611 حالة وفاة، مقارنة بأكثر من 386 ألف وفاة على مستوى العالم.

وعلى صعيد حالات الشفاء من وباء كوفيد-19، سجلت القارة الأفريقية 70894 حالة شفاء، في حين بلغ إجمالي حالات الشفاء في العالم أكثر من 2.8 مليون حالة.

يشار إلى أن الأرقام المأخوذة من مرصد جامعة جونز هوبكينز حتى الرابعة مساء بتوقيت غرينيتش.