تطرق بيل غيتس خلال المقابلة للعديد من المواضيع الهامة التي تشغل العالم، ومنها السعي للتوصل للقاح خاص بوباء كورونا المستجد.

كما تحدث غيتس خلال المقابلة عن قضية التمويل الدولي لإجراء التجارب وبناء المصانع وتوفير اللقاح الخاص بكورونا.

وتناول مؤسس "مايكروسوفت" تداعيات وباء كورونا السلبية على الاقتصاد العالمي وقدرته على التعافي السريع من تأثيرات الجائحة.

وسلط غيتس في المقابلة الضوء على التحولات التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد والتي شملت مختلف مناحي الحياة كالتعليم والعلاج والسفر.

وفيما يتعلق بالتظاهرات التي تجتاح مدنا أميركية عديدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد، كشف غيتس عن رأيه بتعامل الإدارة الأميركية مع الحادثة، وتأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية القادمة.