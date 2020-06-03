وذكر مكتب التحقيقات في جورجيا في بيان، الجمعة، أنه تلقى طلبا من إدارة الشرطة في مدينة سنلفيل للتحقيق مع شرطي ضالع في إطلاق النار على سائق بعد مطاردة سيارته.

وتوصل المكتب إلى أن السائق يُدعى مومودو لامين سيساي (39 عاما) وكان يعيش في مدينة ليثونيا المجاورة، وهو ابن دبلوماسي من دولة غامبيا يُدعى لاري سيساي ويعمل لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء في بيان المكتب أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أفراد الشرطة لاحقوا سيساي بعدما لم يمتثل لأوامر الشرطة له بالتوقف بسبب مخالفة.

وذكر البيان أن سيساي أشهر مسدسا ناحية أفراد الشرطة عندما توقفت السيارة في نهاية المطاف، مضيفا أن سيساي أطلق النار من سلاحه باتجاه أفراد الشرطة الذين رد أحدهم بإطلاق النار ليرديه قتيلا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في غامبيا في بيان، الثلاثاء، إنها "طلبت من سفارة غامبيا في العاصمة واشنطن التواصل مع السلطات الأميركية المعنية بما في ذلك وزارة الخارجية للمطالبة بتحقيق شفاف موضوعي يُعتد به في الأمر".

ونقلت وسائل الإعلام في غامبيا عن والد سيساي قوله إنه لن يصدر حكمه على الواقعة انتظارا لنتائج تشريح الجثة وما يتوصل إليه محقق خاص مشيرا إلى أن ابنه يمقت العنف.

وأدان زعماء أفارقة عنف الشرطة في الولايات المتحدة على مدى الأسبوع الماضي في أعقاب وفاة الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد يوم 25 مايو بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق بمدينة منيابوليس.