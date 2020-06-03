وخلال مؤتمر صحفي، سئل ترودو: "تجنبت التعليق عن أفعال وأقوال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن الرئيس يطالب الآن من القوات المسلحة اتخاذ إجراءات تجاه المتظاهرين، ولقد قامت الشرطة بالهجوم على المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، أريد أن أسألك ما رأيك بذلك؟".

وفاجأ ترودو الصحفيين بالتزام الصمت لمدة 20 ثانية كاملة، بينما استمر بالنظر مباشرة للكاميرا.

وبعد الصمت الطويل، قال ترودو: "نشاهد جميعا برعب ما يحصل في الولايات المتحدة، هو وقت لتوحيد الناس معا، وهو وقت للاستماع، وهو وقت للتعلم، إن هذا ما يحصل عندما يستمر الظلم، بالرغم من التقدم عبر العصور".

واكتفى ترودو بهذا القدر، في الحديث عن مشاكل الولايات المتحدة، ووجه النقاش للحديث على العنصرية في كندا.

وأضاف: "نحن ككنديين أيضا لدينا عقباتنا، السود والأقليات في كندا يواجهون العنصرية كل يوم. هناك عنصرية ممنهجة في كندا. هذا أمر لا يراه الكثيرون منا. لكنه واقع للكثيرين".

وختم حديثه قائلا: "يجب أن نكون حلفاء في المعركة ضد العنصرية".

وتصاعد التوتر في عاصمة البلاد خلال الأيام الأخيرة عقب وفاة المواطن الأميركي جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في 25 مايو الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، أطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت قبل مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال توجهه لزيارة كنيسة سانت جون، والتي اشتعلت فيها النيران خلال المظاهرات الليلة الماضية.