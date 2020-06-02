وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن 72 من المشتبه بهم اعتقلوا في مداهمات متزامنة في 35 محافظة في أنحاء تركيا، الثلاثاء، لعلاقتهم المزعومة بشبكة غولن.

وذكرت الوكالة أن الشرطة تبحث عن 46 مشتبها بهم آخرين، حسبما نقلت الأسوشيتد برس.

وقالت الوكالة إن 98 من المشتبه بهم الذين استهدفتهم مذكرات الاعتقال يعملون حاليا في الجيش، واثنين منهم من المدنيين.

ومنذ محاولة الانقلاب عام 2016، تم اعتقال حوالي 77 ألف شخص وتم فصل حوالي 130 ألفا آخرين، بمن فيهم أفراد عسكريون، من وظائف الدولة في الحملة المستمرة على شبكة غولن.

وينفي غولن، الذي يعيش في المنفى القسري في الولايات المتحدة منذ عام 1999، ضلوعه في محاولة الانقلاب التي أودت بحياة نحو 250 شخصا وإصابة حوالي 2000 آخرين.