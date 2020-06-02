وقال ترامب، في كلمة وجهها للشعب الأميركي من حديقة البيت الأبيض: "أحذر منظمي الإرهاب والمشاغبين بأننا سنحاكمهم".

وأضاف سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة، مشيرا إلى أنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين.

وأوضح ترامب أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص، مضيفا "سأعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن أسمح باختطاف أصواتهم".

وأكد أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، وتابع: "سنطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد"

وحذر الرئيس الأميركي منتهكي حظر التجوال من الاعتقال ومواجهة أحكام قضائية قاسية: "أقول للمشاغبين والإرهابيين بأنهم سيواجهون قوانين صارمة".

وذكر ترامب أن "أميركا تأسست على مبدأ القانون، ويجب ألا نستسلم للكراهية أو الغضب".