وأفادت مراسلتنا في واشنطن بأن قوات مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على مقتل جورج فلويد.

وذكرت أن المئات من عناصر الجيش الأميركي انتشروا داخل حرم البيت الأبيض.

من جانبه، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن قوات من الحرس الوطني تتوجه من 5 ولايات إلى واشنطن.

وفي السايق، أعلن الطبيب الشرعي الرسمي المسؤول عن تشريح جثة جورج فلويد أن الأخير قضى "قتلا" بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" من جراء "الضغط" على عنقه من قبل الشرطيين.

وجاء في بيان الطبيب الشرعي في مقاطعة هينبن أن فلويد كان تحت تأثير مسكّن فنتانيال، وهو من الأفيونيات القوية.

وأثارت وفاة فلويد الأميركي من أصول أفريقية (46 عاما) قبل أسبوع في مينيابوليس غضبا شعبيا عارما في الولايات المتحدة وأعمال عنف ما زالت مستمرة.