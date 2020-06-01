وقالت الصين الثلاثاء إنها سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أول يونيو، انخفاضا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى 83022 في حين ظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

وفيما يلي آخر الإحصاءات الخاصة بانتشار الوباء عالميا:

- خففت العاصمة الروسية القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا، لتسمح لمتاجر غير غذائية وأعمال أخرى بإعادة الفتح.

- رقم قياسي جديد في الهند مع تسجيل 8392 إصابة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 190535 إصابة، مقابل 5394 حالة وفاة في المجمل.

- في ألمانيا سجلت 333 حالة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 181815، مع 11 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع مجموع الوفيات إلى 8511.

- أعلنت الصين تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال 3 أسابيع تقريبا، برصد 16 حالة جديدة، الأحد.

- سجلت الولايات المتحدة 598 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد من جراء الفيروس إلى 104356.

- وزير الصحة المكسيكي يعلن تسجيل 3152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة، ليصل مجمل الإصابات والوفيات في البلاد إلى 90664 و9930 على الترتيب.

- تسجيل 16409 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البرازيل، الأحد، ليصل مجمل الإصابات بالبلاد إلى 514849 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

- 480 وفاة جديدة بالفيروس في البرازيل خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29314، في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

- إصابات كورونا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تقفز إلى 1016828، نصفها تقريبا في البرازيل.