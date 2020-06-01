وكانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1200 وفاة يومية خلال الخميس والجمعة، في ارتفاع جديد بعد أيام لم تتجاوز خلالها الحصيلة 700 وفاة.

ودعا الاتحاد الأوروبي، السبت، واشنطن إلى إعادة النظر في قرار قطع علاقتها بمنظمة الصحة العالمية التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمسايرة الصين في أزمة كوفيد-19.