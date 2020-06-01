وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 29 ألف وفاة، وهو رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

من جهة أخرى قالت الحكومتان الأميركية والبرازيلية إن الولايات المتحدة زودت البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا، رغم تحذيرات طبية من مخاطر الدواء المخصص أصلا لعلاج الملاريا.

ونشر البيت الأبيض إعلانا مشتركا عن العقار الذي أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي جايير بولسونار، بعد أيام فقط من قرار منظمة الصحة العالمية وقف تجربته على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

وذكر البيان "يقف الشعبان الأميركي والبرازيلي متضامنين في الحرب على فيروس كورونا.. ونعلن أن حكومة الولايات المتحدة سلمت مليوني جرعة من هيدروكسي كلوروكين إلى الشعب البرازيلي".

وزاد الطلب على الدواء الموجود منذ عشرات السنين بعدما روج له ترامب مرارا كعلاج لفيروس كورونا، وتناوله أيضا لفترة، رغم افتقاره إلى أدلة علمية.